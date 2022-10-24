Путин предоставил гражданство РФ бывшему вице-президенту Бурунди
Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, который занимал этот пост в 2015–2020 годах, а в 2018-м был награждён российским орденом Дружбы. Документ опубликован на портале правовой информации.
"Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 года в Бурунди", — значится в списке получивших гражданство.
А 26 сентября Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Сам экс-сотрудник спецслужб СШ заявил, что это принесёт в его жизнь стабильность и положительно скажется на жизни семьи.