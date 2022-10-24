Путин предоставил гражданство РФ бывшему вице-президенту Бурунди

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, который занимал этот пост в 2015–2020 годах, а в 2018-м был награждён российским орденом Дружбы. Документ опубликован на портале правовой информации.