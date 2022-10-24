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24 октября, 15:11

Путин предоставил гражданство РФ бывшему вице-президенту Бурунди

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе, который занимал этот пост в 2015–2020 годах, а в 2018-м был награждён российским орденом Дружбы. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 года в Бурунди", — значится в списке получивших гражданство.

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины

А 26 сентября Владимир Путин предоставил гражданство России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. Сам экс-сотрудник спецслужб СШ заявил, что это принесёт в его жизнь стабильность и положительно скажется на жизни семьи.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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