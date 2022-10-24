В ВСУ испугались наступления зимы

Украина не сможет зимой вести боевые действия на том же уровне, что и летом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на военного ВСУ. Боец отметил, что главные трудности будут связаны с маскировкой.

"Мы не сможем сражаться, как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", — сказал командир украинского подразделения.

Военный отметил, что зимой российским беспилотникам будет легче отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы наносить по ним удары. Кроме того, начнутся трудности с ведением солдатского быта. Например, устроенный для тепла костёр выдаст позиции солдат Украины, а "отсутствие листьев на деревьях разоблачит их ещё быстрее".