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24 октября, 15:04

В ВСУ испугались наступления зимы

WSJ: Военный ВСУ заявил, что зима затруднит для Киева ведение боевых действий

Украина не сможет зимой вести боевые действия на том же уровне, что и летом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на военного ВСУ. Боец отметил, что главные трудности будут связаны с маскировкой.

"Мы не сможем сражаться, как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее", — сказал командир украинского подразделения.

Военный отметил, что зимой российским беспилотникам будет легче отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы наносить по ним удары. Кроме того, начнутся трудности с ведением солдатского быта. Например, устроенный для тепла костёр выдаст позиции солдат Украины, а "отсутствие листьев на деревьях разоблачит их ещё быстрее".

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. Вместе с тем российские силовики поразили 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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Getty Images / SOPA Images / Iain Burns

Варвара Романова

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