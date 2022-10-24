Герасимов поделился опасениями насчёт украинской "грязной бомбы" с британским коллегой
Глава Генштаба РФ Герасимов обсудил планы Киева насчёт "грязной бомбы" с британским коллегой Рэдэкином
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с руководителем штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Министерства обороны России.
Герасимов обсудил со своим британским коллегой ситуацию, связанную с возможным применением Украиной "грязной бомбы", отметили в военном ведомстве. Подробности беседы двух офицеров пока не приводятся.
Кто помогает, тот и пострадает: Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"
Ранее РИА "Новости" стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Задачу изготовить "грязную бомбу", по данным издания, уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Опасения журналистов и общественности по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ