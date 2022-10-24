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Опубликовано 24 октября 2022, 14:22
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Герасимов поделился опасениями насчёт украинской "грязной бомбы" с британским коллегой

Глава Генштаба РФ Герасимов обсудил планы Киева насчёт "грязной бомбы" с британским коллегой Радакином

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с руководителем штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале Министерства обороны России.

Герасимов обсудил со своим британским коллегой ситуацию, связанную с возможным применением Украиной "грязной бомбы", отметили в военном ведомстве. Подробности беседы двух офицеров пока не приводятся.

Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"
Какие страны окажутся под ударом после подрыва Киевом "грязной бомбы"

Ранее РИА "Новости" стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Задачу изготовить "грязную бомбу", по данным издания, уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Опасения журналистов и общественности по поводу "грязной бомбы" разделяют в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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