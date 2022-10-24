"Единая Россия" предложила давать отслужившим в армии допбаллы при поступлении в вузы
ЕР внесла в Госдуму законопроект об учёте срочной службы при поступлении в вузы
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об учёте срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Он напомнил, что сейчас при поступлении учитываются призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтёрской деятельности, спортивные достижения, однако те, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют.
"Изменения, которые "Единая Россия" предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят. Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причём по всем программам обучения, включая магистратуру", — написал Турчак в телеграм-канале.
Таким образом можно поддержать тех, кто отдал воинский долг Родине, заметил секретарь генсовета. Эти россияне будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще.
Ранее Лайф писал, что срочников не будут направлять в зону СВО из-за военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил журналистам глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
АГН "Москва" / Александр Авилов