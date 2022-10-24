"Единая Россия" предложила давать отслужившим в армии допбаллы при поступлении в вузы

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об учёте срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он напомнил, что сейчас при поступлении учитываются призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтёрской деятельности, спортивные достижения, однако те, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют.

"Изменения, которые "Единая Россия" предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят. Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Причём по всем программам обучения, включая магистратуру", — написал Турчак в телеграм-канале.

Таким образом можно поддержать тех, кто отдал воинский долг Родине, заметил секретарь генсовета. Эти россияне будут знать, что после службы получить высшее или среднее профессиональное образование им будет проще.