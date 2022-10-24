Суд арестовал на два месяца москвича, насмерть сбившего на "ауди" мать с ребёнком
Солнцевский суд Москвы арестовал водителя "ауди", насмерть сбившего мать с пятилетним сыном на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.
Под стражей 37-летний фигурант пробудет два месяца — до 22 декабря. Во время заседания мужчина прятал лицо за маской и вздыхал. Также от отказался отвечать на вопросы журналистов.
Сбивший мать с пятилетним ребёнком в Москве водитель в зале суда. Видео © LIFE
Как сообщили в прокуратуре столицы, в ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, ДТП произошло 22 октября на улице Богданова. Вечером погибшая провожала мужа в командировку. Они дошли пешком до метро "Солнцево", мужчина спустился вниз, а женщина и ребёнок пошли обратно домой. По дороге их сбил 37-летний Андрей Маркизов за рулём "ауди". А когда на виновника указали очевидцы, тот попытался скрыться. Позже он объяснил это шоковым состоянием. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
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