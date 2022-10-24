Суд арестовал на два месяца москвича, насмерть сбившего на "ауди" мать с ребёнком

Солнцевский суд Москвы арестовал водителя "ауди", насмерть сбившего мать с пятилетним сыном на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Под стражей 37-летний фигурант пробудет два месяца — до 22 декабря. Во время заседания мужчина прятал лицо за маской и вздыхал. Также от отказался отвечать на вопросы журналистов.

Сбивший мать с пятилетним ребёнком в Москве водитель в зале суда. Видео © LIFE

Как сообщили в прокуратуре столицы, в ходе судебного заседания обвиняемый просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.