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24 октября, 14:03

Мишустин призвал организовать зелёный коридор по вопросам обеспечения нужд СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал организовать зелёный коридор для согласования вопросов по обеспечению потребностей спецоперации. Об этом он заявил в ходе первого заседания Координационного совета.

По его словам, задачей властей является выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер, а также повысить координацию федеральных органов власти, регионов и специальных служб.

"Везде нужно организовать зелёный коридор для согласований, решения должны приниматься максимально быстро и чётко, но, разумеется, не в ущерб качеству", — заметил премьер-министр.

Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Мишустин озвучил состав Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ. С докладами выступят Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

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Артур Лапсаков

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