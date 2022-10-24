Мишустин призвал организовать зелёный коридор по вопросам обеспечения нужд СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал организовать зелёный коридор для согласования вопросов по обеспечению потребностей спецоперации. Об этом он заявил в ходе первого заседания Координационного совета.

По его словам, задачей властей является выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер, а также повысить координацию федеральных органов власти, регионов и специальных служб.

"Везде нужно организовать зелёный коридор для согласований, решения должны приниматься максимально быстро и чётко, но, разумеется, не в ущерб качеству", — заметил премьер-министр.