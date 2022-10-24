Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ
Российский лидер Владимир Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению нужд вооружённых сил страны, других войск, а также воинских формирований и органов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
"С докладами выступят председатель Правительства России — председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин", — сказано в сообщении.
В Кремле уточнили, что глава государства присоединится к встрече в режиме видеоконференции.
Ранее Лайф писал, что Министерство обороны РФ привело в готовность силы и средства на тот случай, если Украина решится на подрыв "грязной бомбы". Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров