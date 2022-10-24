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24 октября, 12:52

Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета по вопросу потребностей ВС РФ

Российский лидер Владимир Путин 25 октября проведёт заседание Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению нужд вооружённых сил страны, других войск, а также воинских формирований и органов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

"С докладами выступят председатель Правительства России — председатель Координационного совета Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин", — сказано в сообщении.

В Кремле уточнили, что глава государства присоединится к встрече в режиме видеоконференции.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Никита Осипов

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