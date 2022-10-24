Путин назвал самой главной задачей сохранение населения, здоровья и благополучия граждан

Президент России Владимир Путин заявил, что самой главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан. Об этом он сказал во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко после доклада о состоянии дел в отрасли развития спорта. Так, замглавы Правительства РФ заговорил о поручении российского лидера в рамках этой цели увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%.