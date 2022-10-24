Чернышенко: Число кибератак на Россию в 2022 году возросло на 80%
Число кибератак на Россию в текущем году увеличилось на 80%. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Информационная безопасность стоит во главу угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию", — сказал он в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
Чернышенко также обратил внимание на то, что в прошлом году основной целью хакеров был финансовый сектор РФ, а в 2022-м злоумышленники перекинулись на госсектор.
А ранее Лайф сообщал, что центр ФСБ ежедневно фиксирует более 200 кибератак на информационные ресурсы РФ после начала спецоперации. Они проводятся из разных точек земного шара и при этом чётко скоординированы.
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