Чернышенко: Число кибератак на Россию в 2022 году возросло на 80%

Число кибератак на Россию в текущем году увеличилось на 80%. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Информационная безопасность стоит во главу угла, потому что на 80% увеличилось в этом году число кибератак на Россию", — сказал он в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Чернышенко также обратил внимание на то, что в прошлом году основной целью хакеров был финансовый сектор РФ, а в 2022-м злоумышленники перекинулись на госсектор.