МО: Более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов может быть использовано для "грязной бомбы"

Более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов может быть использовано Киевом в качестве компонентов для "грязной бомбы". Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что такой же объём можно разместить на предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", Приднестровском химическом заводе или же в пунктах их захоронения "Буряновка", "Подлесный" и "Рассоха".