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24 октября, 11:35

МО: Более 50 тысяч кубометров радиоактивных отходов может быть использовано для "грязной бомбы"

Более 50 тысяч кубических метров радиоактивных отходов может быть использовано Киевом в качестве компонентов для "грязной бомбы". Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он отметил, что такой же объём можно разместить на предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", Приднестровском химическом заводе или же в пунктах их захоронения "Буряновка", "Подлесный" и "Рассоха".

Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"

Озвучена площадь заражения местности в случае подрыва Киевом "грязной бомбы"

Ранее РИА "Новости" стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы" — маломощного ядерного боеприпаса. Задачу изготовить "грязную бомбу", по данным издания, уже получило руководство Восточного горно-обогатительного комбината, который находится в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии. Опасения журналистов и общественности по поводу "грязной бомбы" разделяют и в Кремле. Российская сторона также сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО.

Обложка ©

Getty Images / vchal

Светлана Оперук

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