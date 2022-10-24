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24 октября, 11:24

Покушение на короля: Британские экоактивисты тортом испортили фигуру Карла III в музее Тюссо

Экоактивисты тортом испортили восковую фигуру короля Британии Карла III в музее Тюссо

Британские активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") испортили восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо, измазав её лицо в шоколадном торте.

"Время слов сменилось временем действовать", — заявил активист, после чего ударил монарха шоколадным тортом.

Активисты испортили восковую фигуру Карла III в музее мадам Тюссо. Видео © Twitter / Rich Felgate

В заявлении проекта указывается, что к событию причастны 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний художник-декоратор Том Джонсон. Они призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать её добычу.

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме

Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме

Активисты Just Stop Oil стали известны в последнее время из-за своих перформансов. Ранее Лайф сообщал о том, что они облили оранжевой краской витрины знаменитого универмага Harrods в центре Лондона, а также фасад автосалона Aston Martin. А до этого они облили супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в галерее.

Обложка ©

Twitter / Rich Felgate

Артур Лапсаков

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