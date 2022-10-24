Покушение на короля: Британские экоактивисты тортом испортили фигуру Карла III в музее Тюссо

Британские активисты природоохранного движения Just Stop Oil ("Просто покончите с нефтью") испортили восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо, измазав её лицо в шоколадном торте.

В заявлении проекта указывается, что к событию причастны 20-летняя Эйлид Макфадден и 29-летний художник-декоратор Том Джонсон. Они призвали британское правительство отказаться от использования нефти и больше не лицензировать её добычу.