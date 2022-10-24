МО РФ: Киев может использовать радиоактивные вещества ЧАЭС для создания "грязной бомбы"

Украина для создания "грязной бомбы" может использовать радиоактивные вещества, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС", — сказал он.

Кириллов отметил, что "грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве сосуд разрушается, а вещества распыляются ударной волной. Таким образом образуется радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, что также может привести к развитию лучевой болезни.