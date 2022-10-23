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23 октября, 15:47

Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине

Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Остином

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, детали переговоров ведомство при этом не приводит.

"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", — уточнили в министерстве.

К слову, сегодня Шойгу поочерёдно уже созванивался с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Всем троим он выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".

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Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.

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ТАСС / Сергей Бобылев, Getty Images / Thomas Niedermueller

Наталья Исакова

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