Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине
Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Остином
Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, детали переговоров ведомство при этом не приводит.
"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", — уточнили в министерстве.
К слову, сегодня Шойгу поочерёдно уже созванивался с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Всем троим он выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.
ТАСС / Сергей Бобылев, Getty Images / Thomas Niedermueller