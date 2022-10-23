Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком
Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта WarGonzo, автором которого он является.
"Семён Пегов ранен под Донецком", — говорится в сообщении.
Журналиста госпитализировали в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медработников. Военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале уточнил, что жизни Пегова ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что при обстреле гражданской переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. Об этом сообщила замгубернатора области Екатерина Губарева.
t.me / WarGonzo