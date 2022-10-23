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23 октября, 15:45

Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком

Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщили в телеграм-канале WarGonzo, автором которого он является.

"Семён Пегов ранен под Донецком", — говорится в сообщении.

Журналиста госпитализировали в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медработников. Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, в телеграм-канале уточнил, что жизни Пегова ничего не угрожает.

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Ранее Лайф писал, что при обстреле гражданской переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. Об этом сообщила замгубернатора области Екатерина Губарева.

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t.me / WarGonzo

Никита Осипов

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