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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 15:45
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Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком

Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта WarGonzo, автором которого он является.

"Семён Пегов ранен под Донецком", — говорится в сообщении.

Журналиста госпитализировали в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медработников. Военкор Евгений Поддубный в телеграм-канале уточнил, что жизни Пегова ничего не угрожает.

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Ранее Лайф писал, что при обстреле гражданской переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. Об этом сообщила замгубернатора области Екатерина Губарева.

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t.me / WarGonzo

Никита Осипов
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