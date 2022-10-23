Военкор Семён Пегов получил ранение под Донецком

Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение под Донецком. Об этом сообщили в телеграм-канале WarGonzo, автором которого он является.

Журналиста госпитализировали в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медработников. Военкор Евгений Поддубный, в свою очередь, в телеграм-канале уточнил, что жизни Пегова ничего не угрожает.