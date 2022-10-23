В "Иронии судьбы" нашли ляп, который мало кто замечал

В легендарном фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром" нашли ляп, который мало кто замечал. Как сообщает "Киноафиша", он связан с фото одного из главных героев — Ипполита. Напомним, что по сюжету Женя Лукашин выбрасывает его снимок из окна, так как ему не нравится, что изображение мужчины висит в квартире Нади. Однако, когда девушка подбирает фото в снегу, оказывается, что на нём изображён не актёр Юрий Яковлев, который и сыграл роль Ипполита, а артист Олег Басилашвили.