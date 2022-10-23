В "Иронии судьбы" нашли ляп, который мало кто замечал
В "Иронии судьбы, или С лёгким паром" нашли главный ляп
В легендарном фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром" нашли ляп, который мало кто замечал. Как сообщает "Киноафиша", он связан с фото одного из главных героев — Ипполита. Напомним, что по сюжету Женя Лукашин выбрасывает его снимок из окна, так как ему не нравится, что изображение мужчины висит в квартире Нади. Однако, когда девушка подбирает фото в снегу, оказывается, что на нём изображён не актёр Юрий Яковлев, который и сыграл роль Ипполита, а артист Олег Басилашвили.
Юрий Яковлев и Олег Басилашвили на фотографии в фильме "Ирония судьбы". Фото © "Киноафиша"
Такому недочёту режиссёра уже нашли объяснение. Дело в том, что изначально Ипполита должен был играть именно Басилашвили, но в период съёмок произошло несколько трагичных ситуаций. Так, сначала скончался отец актёра, а затем умер его близкий друг. Из-за этого режиссёр "Иронии судьбы" Эльдар Рязанов предложил роль Яковлеву. А кадр с фото киноделы не успели переснять, так как снег на улице к тому моменту уже растаял.
Ранее Лайф писал, что в августе был опубликован трейлер американского ремейка "Иронии судьбы". Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. Режиссёром стал Марюс Вайсберг.
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© "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", реж. Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / kinopoisk.ru