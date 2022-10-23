На Украине рассказали об огромных потерях в "зелёной энергетике" из-за России
Министр энергетики Галущенко: Украина потеряла 90% ветровой и 50% солнечной энергетики
Примерно 90% ветровой энергетики и до 50% солнечной потеряла Украина в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
"Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40–50% солнца. Это огромные потери", — сказал он в интервью ютуб-каналу "Мы – Украина".
До начала спецоперации Киев активно развивал объекты "зелёного" сектора энергетики, их доля в общем балансе республики достигала 10–11%. По словам Галущенко, у властей была стратегия, предусматривающая, что в 2030 году доля "зелёной энергетики" на Украине составит минимум 25%.
Ранее Лайф сообщал, что Киев предстоящей зимой может остаться без отопления. Как отметил зампредседателя киевской администрации Пётр Пантелеев, коммунальные службы украинской столицы планируют дальнейшую деятельность с учётом того, какие конкретно случаи будут.
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