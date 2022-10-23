На Украине рассказали об огромных потерях в "зелёной энергетике" из-за России

Примерно 90% ветровой энергетики и до 50% солнечной потеряла Украина в результате ракетных обстрелов и атак беспилотников. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40–50% солнца. Это огромные потери", — сказал он в интервью ютуб-каналу "Мы – Украина".

До начала спецоперации Киев активно развивал объекты "зелёного" сектора энергетики, их доля в общем балансе республики достигала 10–11%. По словам Галущенко, у властей была стратегия, предусматривающая, что в 2030 году доля "зелёной энергетики" на Украине составит минимум 25%.