Названа причина смерти Хагрида из "Гарри Поттера"

Шотландский артист Робби Колтрейн, исполнивший роль великана Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, умер от полиорганной недостаточности. Об этом сообщил портал Deadline.

"Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет от полиорганной недостаточности. В свидетельстве о смерти звезды "Гарри Поттера" также отмечалось, что он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей", — говорится в публикации.