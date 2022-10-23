Названа причина смерти Хагрида из "Гарри Поттера"
Deadline: Полиорганная недостаточность стала причиной смерти Робби Колтрейна
Шотландский артист Робби Колтрейн, исполнивший роль великана Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, умер от полиорганной недостаточности. Об этом сообщил портал Deadline.
"Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет от полиорганной недостаточности. В свидетельстве о смерти звезды "Гарри Поттера" также отмечалось, что он страдал сепсисом, инфекцией нижних дыхательных путей", — говорится в публикации.
В заключении о смерти Колтрейна также указывается блокада сердца, а ещё у него диагностировали ожирение и диабет второго типа.
Шотландский актёр Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в серии фильмов "Гарри Поттер", умер 14 октября в возрасте 72 лет. За свою карьеру он снялся в десятках различных фильмов и сериалов. Свои соболезнования принесла автор серии романов о волшебнике "Гарри Поттере" Джоан Роулинг. Она подчеркнула талант Колтрейна и его чувство юмора. Также почтил память актёра звезда поттерианы Дэниел Рэдклифф.