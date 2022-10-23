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23 октября, 15:00
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В "Спартаке" ответили на заявление Аршавина о том, что его сыну в ФК промыли мозги

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов ответил на высказывание экс-футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, который заявил, что его сыну Арсению промыли мозги в столичном клубе. С представителем "красно-белых" пообщался "Чемпионат".

"Аршавин сказал, что его сыну в "Спартаке" промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета", — отметил Зеленов.

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Лайф напоминает, что бывшая супруга Аршавина Юлия Барановская отдала сына в детско-юношескую академию "Спартака" в 2020 году. Сам футболист считает, что родителям не следует влезать в тренировки детей.

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ТАСС / Валентина Певцова

Никита Осипов

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