В "Спартаке" ответили на заявление Аршавина о том, что его сыну в ФК промыли мозги
Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов ответил на высказывание экс-футболиста петербургского "Зенита" Андрея Аршавина, который заявил, что его сыну Арсению промыли мозги в столичном клубе. С представителем "красно-белых" пообщался "Чемпионат".
"Аршавин сказал, что его сыну в "Спартаке" промыли мозги? Это его слова. Мы можем только приветствовать, что потомки талантливых футболистов выбирают правильные цвета", — отметил Зеленов.
Лайф напоминает, что бывшая супруга Аршавина Юлия Барановская отдала сына в детско-юношескую академию "Спартака" в 2020 году. Сам футболист считает, что родителям не следует влезать в тренировки детей.
ТАСС / Валентина Певцова