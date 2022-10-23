Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России, который проходил в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.
Стоит отметить, что в произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа. Второе место на турнире "Золотой конёк Москвы" заняла Софья Акатьева (236,68), тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).
Серия Гран-при состоит из шести турниров, которые пройдут в Москве (дважды), Сочи, Казани, Самаре и Перми.
Ранее РУСАДА выступило с заявлением, в котором сообщило, что не станет оглашать дату слушания, а также решение по делу о приёме допинга фигуристкой Камилой Валиевой. Агентство сослалось на принципы международных и российских антидопинговых стандартов. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало российскую сторону раскрыть "уместный объём информации" по этому делу, оставив за собой право подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд.