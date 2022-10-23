Валиева выиграла первый этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при России, который проходил в Москве. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 244,66 балла.

Стоит отметить, что в произвольной программе Валиева упала с четверного тулупа. Второе место на турнире "Золотой конёк Москвы" заняла Софья Акатьева (236,68), тройку замкнула Анастасия Зинина (200,43).