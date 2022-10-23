"Ничего кроме уважения": Махачев опубликовал фото с Оливейрой после победы
Ислам Махачев проявил уважение к бразильцу Оливейре после победы на UFC в лёгком весе
Ислам Махачев (слева) и Чарльз Оливейра (справа). Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / islam_makhachev
Боец смешанного стиля Ислам Махачев опубликовал в соцсетях фотографию с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил накануне на чемпионате Абсолютного бойцовского чемпионата (UFS) в лёгком весе.
"Ничего кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии", — написал он под фотографией.
Ранее сообщалось, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.