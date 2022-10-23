"Ничего кроме уважения": Махачев опубликовал фото с Оливейрой после победы

Боец смешанного стиля Ислам Махачев опубликовал в соцсетях фотографию с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил накануне на чемпионате Абсолютного бойцовского чемпионата (UFS) в лёгком весе.

"Ничего кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии", — написал он под фотографией.