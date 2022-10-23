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23 октября, 11:38

"Ничего кроме уважения": Махачев опубликовал фото с Оливейрой после победы

Ислам Махачев проявил уважение к бразильцу Оливейре после победы на UFC в лёгком весе

<p>Ислам Махачев (слева) и Чарльз Оливейра (справа). Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / islam_makhachev</p>

Ислам Махачев (слева) и Чарльз Оливейра (справа). Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / islam_makhachev

Боец смешанного стиля Ислам Махачев опубликовал в соцсетях фотографию с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил накануне на чемпионате Абсолютного бойцовского чемпионата (UFS) в лёгком весе.

"Ничего кроме уважения. Большое спасибо всем фанатам из Бразилии", — написал он под фотографией.

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Ранее сообщалось, что россиянин Ислам Махачев победил Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. Схватка завершилась удушающим приёмом во втором раунде поединка в Абу-Даби, соперник постучал в знак сдачи. Это второй случай, когда россиянин стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Светлана Оперук

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