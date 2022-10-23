Иркутский губернатор Кобзев показал последствия падения Су-30 на жилой дом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал последствия крушения военного самолёта Су-30 и подтвердил, что оба летчика погибли. Глава региона также сообщил, что сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар.
Иркутский губернатор опубликовал кадры с места крушения Су-30. Видео © Telegram / Игорь Кобзев
"Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения", — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, самолёт упал на частный дом площадью 100 квадратных метров, который принадлежит двум семьям. На кадрах видно, что здание полностью разрушено. Других жертв, кроме пилотов, нет, подчеркнул Кобзев.
Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате происшествия погибли два пилота, жертв среди населения нет.
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Telegram / Игорь Кобзев