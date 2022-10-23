Иркутский губернатор Кобзев показал последствия падения Су-30 на жилой дом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал последствия крушения военного самолёта Су-30 и подтвердил, что оба летчика погибли. Глава региона также сообщил, что сейчас сотрудники МЧС продолжают ликвидировать пожар.

Иркутский губернатор опубликовал кадры с места крушения Су-30. Видео © Telegram / Игорь Кобзев

"Работаю на месте. Здесь идёт ликвидация открытого горения", — написал глава региона в телеграм-канале.