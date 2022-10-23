ЦСКА не смог обыграть "Оренбург" и приблизиться к лидирующему в таблице "Зениту"

ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт уже на седьмой минуте открыл форвард москвичей Фёдор Чалов. На 18-й Владимир Сычевой уравнял шансы команд, однако спустя две минуты Ренато Гойкович забил автогол и вновь вывел гостей вперёд. Отыграться хозяева смогли на 64-й минуте, когда тот же Сычевой реализовал пенальти.

Армейцы, в третий раз подряд сыграв в РПЛ вничью, набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, сравнявшись с "Ростовом". Отставание от лидирующего "Зенита" теперь насчитывает семь очков. "Оренбург" с 19 баллами идёт на девятой позиции.

В следующем туре "Оренбург" 28 октября примет "Факел", а ЦСКА в московском дерби сыграет с "Локомотивом" 29 октября.