НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 13:09

ЦСКА не смог обыграть "Оренбург" и приблизиться к лидирующему в таблице "Зениту"

ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 14-го тура РПЛ

<p>Момент матча "Оренбурга" и ЦСКА. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcorenburg?z=photo-353784_457295524/wall-353784_457437" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Оренбург"</a></p>

Момент матча "Оренбурга" и ЦСКА. Обложка © VK / ФК "Оренбург"

ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Оренбургом" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт уже на седьмой минуте открыл форвард москвичей Фёдор Чалов. На 18-й Владимир Сычевой уравнял шансы команд, однако спустя две минуты Ренато Гойкович забил автогол и вновь вывел гостей вперёд. Отыграться хозяева смогли на 64-й минуте, когда тот же Сычевой реализовал пенальти.

Армейцы, в третий раз подряд сыграв в РПЛ вничью, набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице, сравнявшись с "Ростовом". Отставание от лидирующего "Зенита" теперь насчитывает семь очков. "Оренбург" с 19 баллами идёт на девятой позиции.

"Факел" в меньшинстве вырвал ничью у "Ростова" в матче 14-го тура РПЛ

"Факел" в меньшинстве вырвал ничью у "Ростова" в матче 14-го тура РПЛ

В следующем туре "Оренбург" 28 октября примет "Факел", а ЦСКА в московском дерби сыграет с "Локомотивом" 29 октября.

Ранее Лайф рассказывал, что "Локомотив" проиграл "Динамо" на своём стадионе. Встреча завершилась со счётом 3:1, а "Динамо" играло в специальной форме, посвящённой Льву Яшину.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров