Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе

Известный российский певец Витас (Виталий Грачёв) устроил драку в московском караоке-баре. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию, сообщает МК, ссылаясь на источник.

В ночь на 23 октября музыкальный исполнитель отдыхал с друзьями в клубе. В какой-то момент ему не понравилось поведение одного из гостей и он в грубой форме попросил его удалиться, на что тот ответил отказом. На какое-то время конфликт между мужчинами утих, но ближе к утру они вновь схлестнулись. И в этот раз Грачёв распылил газовый баллончик в оппонента. После певец покинул заведение, а пострадавшего с химическим ожогом глаз увезли в травмпункт.

По всей видимости, теперь правоохранители нагрянут к Витасу в гости и решат, возбуждать ли против него уголовное дело. Источник издания отмечает, что пострадавший — чиновник федерального министерства.