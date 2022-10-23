Витас устроил драку с чиновником в столичном караоке-клубе
На певца Витаса написали заявление после драки в столичном караоке-клубе
Известный российский певец Витас (Виталий Грачёв) устроил драку в московском караоке-баре. В итоге пострадавший написал на 43-летнего артиста заявление в полицию, сообщает МК, ссылаясь на источник.
В ночь на 23 октября музыкальный исполнитель отдыхал с друзьями в клубе. В какой-то момент ему не понравилось поведение одного из гостей и он в грубой форме попросил его удалиться, на что тот ответил отказом. На какое-то время конфликт между мужчинами утих, но ближе к утру они вновь схлестнулись. И в этот раз Грачёв распылил газовый баллончик в оппонента. После певец покинул заведение, а пострадавшего с химическим ожогом глаз увезли в травмпункт.
По всей видимости, теперь правоохранители нагрянут к Витасу в гости и решат, возбуждать ли против него уголовное дело. Источник издания отмечает, что пострадавший — чиновник федерального министерства.
К слову, у Витаса уже бывали неприятности с законом. Так, весной 2018 года певец устроил стрельбу возле своего загородного дома в подмосковной Барвихе. Он 45 раз выстрелил в небо, тем самым напугав соседей и нарушив правила правопорядка в общественном месте. После случившегося Грачёва оштрафовали на 500 рублей и приговорили к семи суткам ареста.