Стало известно о состоянии писателя Рушди, пережившего нападение в США
Переживший нападение с ножом писатель Рушди ослеп на один глаз
Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди после нападения частично потерял зрение, также у него парализована рука. Об этом в интервью испанской газете El Pais сообщил агент 75-летнего литератора Эндрю Уайли.
"Он потерял зрение на один глаз, получил три серьёзные травмы шеи и потерял подвижность одной руки, так как были перерезаны нервные окончания", — поделился он подробностями.
По словам Уайли, у писателя в общей сложности было около 15 ранений в грудь и туловище. При этом агент не стал говорить журналистам, где именно сейчас находится писатель, но подчеркнул, что тот непременно выкарабкается.
Как сообщал Лайф, 12 августа на Рушди было совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения его госпитализировали с ножевыми ранениями, в том числе повреждениями глаза и печени. Позже полиция установила личность совершившего нападение на Рушди. Суд заключил его под стражу.
Getty Images / Gilbert Carrasquillo