Стало известно о состоянии писателя Рушди, пережившего нападение в США

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди после нападения частично потерял зрение, также у него парализована рука. Об этом в интервью испанской газете El Pais сообщил агент 75-летнего литератора Эндрю Уайли.

"Он потерял зрение на один глаз, получил три серьёзные травмы шеи и потерял подвижность одной руки, так как были перерезаны нервные окончания", — поделился он подробностями.

По словам Уайли, у писателя в общей сложности было около 15 ранений в грудь и туловище. При этом агент не стал говорить журналистам, где именно сейчас находится писатель, но подчеркнул, что тот непременно выкарабкается.