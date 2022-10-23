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23 октября, 14:33

Стало известно о состоянии писателя Рушди, пережившего нападение в США

Переживший нападение с ножом писатель Рушди ослеп на один глаз

Британский писатель индийского происхождения Салман Рушди после нападения частично потерял зрение, также у него парализована рука. Об этом в интервью испанской газете El Pais сообщил агент 75-летнего литератора Эндрю Уайли.

"Он потерял зрение на один глаз, получил три серьёзные травмы шеи и потерял подвижность одной руки, так как были перерезаны нервные окончания", — поделился он подробностями.

По словам Уайли, у писателя в общей сложности было около 15 ранений в грудь и туловище. При этом агент не стал говорить журналистам, где именно сейчас находится писатель, но подчеркнул, что тот непременно выкарабкается.

Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Как сообщал Лайф, 12 августа на Рушди было совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения его госпитализировали с ножевыми ранениями, в том числе повреждениями глаза и печени. Позже полиция установила личность совершившего нападение на Рушди. Суд заключил его под стражу.

Обложка ©

Getty Images / Gilbert Carrasquillo

Наталья Исакова

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