НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 14:30

Илон Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал лицемерной газету The Washington Post из-за её публикаций о проблемах, связанных с планами о покупке социальной сети "Твиттер".

"The Washington Post такие лицемеры", — написал он в "Твиттере".

Маск таким образом ответил на пост одного из своих подписчиков о том, что влиятельные люди используют журналистику, в том числе и газету The Washington Post, чтобы защитить собственные интересы. При этом бизнесмен не уточнил, как именно проявляется лицемерие газеты.

Илон Маск собрался пустить по миру большинство сотрудников Twitter

Илон Маск собрался пустить по миру большинство сотрудников Twitter

О желании миллиардера купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.

Обложка ©

Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров