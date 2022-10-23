Илон Маск обвинил в лицемерии газету The Washington Post
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал лицемерной газету The Washington Post из-за её публикаций о проблемах, связанных с планами о покупке социальной сети "Твиттер".
"The Washington Post такие лицемеры", — написал он в "Твиттере".
Маск таким образом ответил на пост одного из своих подписчиков о том, что влиятельные люди используют журналистику, в том числе и газету The Washington Post, чтобы защитить собственные интересы. При этом бизнесмен не уточнил, как именно проявляется лицемерие газеты.
О желании миллиардера купить "Твиттер" стало известно в апреле этого года. Бизнесмен заявлял о намерении улучшить соцсеть новыми функциями, но потребовал проверить данные о том, что число поддельных аккаунтов не превышает 5%. Однако в мае сделка была приостановлена, поскольку выяснилось, что значительная часть пользователей — это фейковые аккаунты. После этого акции компании рухнули на 20%. А 9 июля Маск и вовсе отказался от покупки "Твиттера". Компания решила добиться заключения сделки через суд. Позже Илон Маск подал встречный иск.
Getty Images / Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue