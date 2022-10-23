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23 октября, 14:15

Зеленскому предложили ввести санкции против умершей в 2015 году оперной певицы Образцовой

Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, предложила Киеву ввести санкции против известных россиян, среди которых оказалась оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015 году.

В списке, опубликованном на сайте президента Украины, Образцова значится под номером 94. Всего в перечне 166 артистов, музыкантов, певцов и журналистов, которые поддерживают российскую политику в отношении Незалежной.

Также группа Ермака – Макфола рекомендовала демократическим странам по всему миру ввести перечисленных лиц в санкционные списки.

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Ранее Лайф писал, что Киев ввёл санкции против живущих в России украинских певиц. В список попали Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова, а также телеведущая Регина Тодоренко.

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Wikipedia / Gerarus

Артур Лапсаков

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