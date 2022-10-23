Украинские военные обстреляли несколько городов в ДНР
СЦКК ДНР: Украинские силовики выпустили по Горловке 12 неуправляемых ракет
Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке 12 неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский р-н) выпущено 12 НАР (с применением авиации)", — говорится в сообщении.
Вместе с тем украинские военные обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Также под огонь попал населённый пункт Ясиноватая. ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Ранее ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома". Советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа подчеркнул, что украинские военные намеренно обстреляли отель, ведь он со своей командой должен был остановиться там.
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