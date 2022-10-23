Украинские военные обстреляли несколько городов в ДНР

Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке 12 неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский р-н) выпущено 12 НАР (с применением авиации)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем украинские военные обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Также под огонь попал населённый пункт Ясиноватая. ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров.