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Опубликовано 23 октября 2022, 14:14

Украинские военные обстреляли несколько городов в ДНР

СЦКК ДНР: Украинские силовики выпустили по Горловке 12 неуправляемых ракет

Вооружённые силы Украины выпустили по Горловке 12 неуправляемых авиационных ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — н.п. Дзержинск – н.п. Горловка (Никитовский р-н) выпущено 12 НАР (с применением авиации)", — говорится в сообщении.

Вместе с тем украинские военные обстреляли Донецк, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров. Также под огонь попал населённый пункт Ясиноватая. ВСУ выпустили по нему пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Ранее ВСУ нанесли удары по гостинице в Энергодаре, где проживали сотрудники "Росэнергоатома". Советник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа подчеркнул, что украинские военные намеренно обстреляли отель, ведь он со своей командой должен был остановиться там.

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Евгения Колесникова
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