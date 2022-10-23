Житель Екатеринбурга набросился на парня в автобусе из-за куртки с логотипом NASA

Пассажиры переполненного автобуса № 077 в Екатеринбурге устроили драку из-за иностранного логотипа на куртке. По данным kp.ru, мужчине не понравилась верхняя одежда молодого человека, на которой была эмблема космического агентства NASA, из-за чего он и напал на парня.

В автобусе в Екатеринбурге местный житель набросился на парня из-за куртки с логотипом NASA. Видео © Telegram / "СВЕТ Екатеринбург"

Видео инцидента уже оказалось в соцсетях. На нём слышно, что местный житель громко разговаривает с сидящим юношей и пытается узнать у него, на какой остановке тот выходит. Однако парень говорить об этом отказывается. В результате мужчина набрасывается на молодого человека с кулаками и начинается потасовка. Дерущихся приходится разнимать другим пассажирам.

Инцидент произошёл 22 октября, в полицию после случившегося пока никто не обращался. Тем временем местные жители негодуют, почему такой "патриот" ехал в автобусе с обычными людьми, а не с мобилизованными россиянами.