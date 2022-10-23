Европа наконец-то заметила, что закон Украины о языке является расистским и дискриминационным, хотя Россия указывает на это европейскому сообществу уже на протяжении долгих лет. Об этом заявил автор телеграм-канала "Голос Мордора" в беседе с телеканалом "360".

"Языковый закон Украины является дискриминационным и расистским и полностью не соответствует Копенгагенским критериям от 1995 года для включения стран в Евросоюз. <...> Данный документ запрещает публичное использование всех языков, кроме украинского", — приводится заявление фонда European Language Rights.

В организации добавили, что Украина, которая стала кандидатом в члены ЕС три месяца назад, всё ещё не выполнила требования ЕК по рекомендации Венецианской комиссии по языковому законодательству. Данный документ был принят парламентом Незалежной сразу после ратификации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Указывается, что закон несовместим с критериями договорённости. Украина также не выполнила требования ЕК по правам человека в отношении защиты национальных меньшинств. Вместе с тем она отказалась выполнять требования Венецианской комиссии по данному вопросу.

"Об этом говорят годами. Буквально долбят, требуют, чтобы вы услышали о том, что в стране, в которой русскоязычным является минимум половина населения, этот самый русский язык нещадно выжигается всеми доступными способами. <...> Но лучше поздно, чем никогда", — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что некоторые чиновники, включая президента Украины Владимира Зеленского, русскоязычные. Автор телеграм-канала предположил, что отныне европейские институты начнут замечать и другое. Речь в том числе идёт о зигующих детях в репортаже французского ТВ. На это уже обращает внимание общественность и начинает задавать вопросы. А такая реакция, подчеркнул эксперт, накладывается на ухудшающуюся языковую ситуацию, в дальнейшем люди могут более досконально изучать украинский вопрос, данные о котором можно легко найти в Интернете.