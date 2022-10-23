"Лучше поздно, чем никогда": Европа оценила языковое законодательство Украины
Эксперт заявил, что Европа заметила расистский характер закона Украины о языке
Европа наконец-то заметила, что закон Украины о языке является расистским и дискриминационным, хотя Россия указывает на это европейскому сообществу уже на протяжении долгих лет. Об этом заявил автор телеграм-канала "Голос Мордора" в беседе с телеканалом "360".
"Языковый закон Украины является дискриминационным и расистским и полностью не соответствует Копенгагенским критериям от 1995 года для включения стран в Евросоюз. <...> Данный документ запрещает публичное использование всех языков, кроме украинского", — приводится заявление фонда European Language Rights.
В организации добавили, что Украина, которая стала кандидатом в члены ЕС три месяца назад, всё ещё не выполнила требования ЕК по рекомендации Венецианской комиссии по языковому законодательству. Данный документ был принят парламентом Незалежной сразу после ратификации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Указывается, что закон несовместим с критериями договорённости. Украина также не выполнила требования ЕК по правам человека в отношении защиты национальных меньшинств. Вместе с тем она отказалась выполнять требования Венецианской комиссии по данному вопросу.
"Об этом говорят годами. Буквально долбят, требуют, чтобы вы услышали о том, что в стране, в которой русскоязычным является минимум половина населения, этот самый русский язык нещадно выжигается всеми доступными способами. <...> Но лучше поздно, чем никогда", — сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что некоторые чиновники, включая президента Украины Владимира Зеленского, русскоязычные. Автор телеграм-канала предположил, что отныне европейские институты начнут замечать и другое. Речь в том числе идёт о зигующих детях в репортаже французского ТВ. На это уже обращает внимание общественность и начинает задавать вопросы. А такая реакция, подчеркнул эксперт, накладывается на ухудшающуюся языковую ситуацию, в дальнейшем люди могут более досконально изучать украинский вопрос, данные о котором можно легко найти в Интернете.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал русский язык элементом враждебной пропаганды, который должен полностью исчезнуть с территории Незалежной. Он подчеркнул, что английский и украинский являются обязательными для изучения. Данилов заявил также, что украинский государственный телеканал "FreeДом" ("Фридом") откажется от вещания на русском в пользу английского. Но позднее в ООН сочли "нездоровыми" слова секретаря СНБО Украины о русском языке.
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