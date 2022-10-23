"Долой диктатуру": В Кишинёве начались стычки между протестующими и полицией
В Кишинёве начались стычки между протестующими и полицией
В Кишинёве снова идут протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства. Сейчас демонстранты пытаются пройти через кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади, однако силовики жёстко разгоняют людей.
Противостояние с полицией в центре Кишинёва. Видео © Twitter / Ruslan Skokliev
Полицейские останавливают колонны и пытаются перенаправлять огромные массы людей, из-за этого в центре молдавской столицы происходит попросту хаос. Участники акции пытались прорвать заслон силовиков, но в результате несколько человек были тут же задержаны. Возмущённая толпа кричит: "Долой диктатуру!", "Отставка", "Позор".
Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся уже несколько недель. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек — митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
Twitter / Ruslan Skokliev