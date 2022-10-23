"Долой диктатуру": В Кишинёве начались стычки между протестующими и полицией

В Кишинёве снова идут протесты с требованием отставки президента Майи Санду и правительства. Сейчас демонстранты пытаются пройти через кордон полиции, чтобы добраться до центральной площади, однако силовики жёстко разгоняют людей.

Полицейские останавливают колонны и пытаются перенаправлять огромные массы людей, из-за этого в центре молдавской столицы происходит попросту хаос. Участники акции пытались прорвать заслон силовиков, но в результате несколько человек были тут же задержаны. Возмущённая толпа кричит: "Долой диктатуру!", "Отставка", "Позор".