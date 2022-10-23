В Иркутске выплатят по 100 тысяч рублей семьям, на дом которых упал Су-30
По 100 тысяч рублей получат две семьи в Иркутске, на дом которых обрушился самолёт Су-30. С таким заявлением выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тысяч рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально", — отметил глава региона.
Ранее местные власти подготовили для жителей пункт временного размещения — на случай, если кому-то понадобится помощь.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.
Telegram / Руслан Болотов