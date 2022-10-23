В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30
В результате падения военного самолёта Су-30 в частном секторе в Иркутске остались без света 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Кобзева.
"150 домов без света. В 22:30 (17:30 мск. — Прим. Лайфа) нужно их всех подключить", — приводит ТАСС текст сообщения.
Сам глава региона в телеграм-канале уточнил, что уже поговорил с жителями. Он заверил, что власти рассмотрят вопрос предоставления манёвренного фонда, а также выплат по утрате имущества.
"Что касается самого крушения. Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов", — указал Кобзев.
Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта.
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ТАСС / Светлана Латынина