В Иркутске 150 домов остались без света после крушения военного самолёта Су-30

В результате падения военного самолёта Су-30 в частном секторе в Иркутске остались без света 150 домов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Игоря Кобзева.

"150 домов без света. В 22:30 (17:30 мск. — Прим. Лайфа) нужно их всех подключить", — приводит ТАСС текст сообщения.

Сам глава региона в телеграм-канале уточнил, что уже поговорил с жителями. Он заверил, что власти рассмотрят вопрос предоставления манёвренного фонда, а также выплат по утрате имущества.