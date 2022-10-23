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23 октября, 12:09

Вучич назвал "приближением мира к идеальному шторму" переброску дивизии США в Румынии

Размещение в Румынии американской 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы" приближает мир к "идеальному шторму". Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.

"Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Когда у вас есть настолько противоположные позиции и когда все стремятся к последним границам", — приводит агентство Tanjug слова сербского лидера.

Вучич отметил, что для размещения дивизии американцы неслучайно выбрали территорию, которая находится буквально в нескольких километрах от границы с Украиной. И в этой ситуации, по его мнению, остаётся лишь догадываться, дойдёт ли всё это до прямого конфликта между Россией и США.

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При этом ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является для неё угрозой, будучи "оборонительным альянсом". Глава военного ведомства подчеркнул, что блок не вовлечён в боевые действия на Украине, но продолжит помогать Киеву.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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