Вучич назвал "приближением мира к идеальному шторму" переброску дивизии США в Румынии

Размещение в Румынии американской 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы" приближает мир к "идеальному шторму". Соответствующее заявление сделал президент Сербии Александр Вучич, выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.

"Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Когда у вас есть настолько противоположные позиции и когда все стремятся к последним границам", — приводит агентство Tanjug слова сербского лидера.

Вучич отметил, что для размещения дивизии американцы неслучайно выбрали территорию, которая находится буквально в нескольких километрах от границы с Украиной. И в этой ситуации, по его мнению, остаётся лишь догадываться, дойдёт ли всё это до прямого конфликта между Россией и США.