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Опубликовано 23 октября 2022, 12:05

ВСУ потеряли около 70 бойцов в безуспешных попытках прорвать оборону РФ в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военных в результате неудачных попыток прорыва обороны войск РФ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населённого пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества", — сказал он.

Конашенков уточнил, что российская артиллерия нанесла противнику огневое поражение с заранее подготовленных рубежей. Он отметил, что ВСУ также лишились трёх боевых машин пехоты, семи бронетранспортёров и трёх пикапов.

Российские войска отбили минимум шесть атак ВСУ в Запорожской области
Российские войска отбили минимум шесть атак ВСУ в Запорожской области

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР. Кроме того, уничтожено шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов противника.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Варвара Романова
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