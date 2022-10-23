ВСУ потеряли около 70 бойцов в безуспешных попытках прорвать оборону РФ в ДНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военных в результате неудачных попыток прорыва обороны войск РФ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населённого пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества", — сказал он.
Конашенков уточнил, что российская артиллерия нанесла противнику огневое поражение с заранее подготовленных рубежей. Он отметил, что ВСУ также лишились трёх боевых машин пехоты, семи бронетранспортёров и трёх пикапов.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР. Кроме того, уничтожено шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов противника.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency