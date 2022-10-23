ВСУ потеряли около 70 бойцов в безуспешных попытках прорвать оборону РФ в ДНР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 70 военных в результате неудачных попыток прорыва обороны войск РФ в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник осуществил попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населённого пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества", — сказал он.

Конашенков уточнил, что российская артиллерия нанесла противнику огневое поражение с заранее подготовленных рубежей. Он отметил, что ВСУ также лишились трёх боевых машин пехоты, семи бронетранспортёров и трёх пикапов.