Российские войска отбили минимум шесть атак ВСУ в Запорожской области
Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье сложной, но контролируемой
В Запорожской области ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, но контролируемой. Российские войска отбили как минимум шесть атак ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся хотя и напряжённой, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены", — рассказал Рогов РИА "Новости".
Он добавил, что российские военнослужащие уничтожили как минимум 50 боевиков и около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины.
Рогов указал, что ВСУ рассматривают для ударов Херсон и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что готовятся удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска, но пока они не являются "основным направлением для боевиков Зеленского".
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы России отражают все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
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