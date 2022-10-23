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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 12:04
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Российские войска отбили минимум шесть атак ВСУ в Запорожской области

Рогов назвал ситуацию на линии соприкосновения в Запорожье сложной, но контролируемой

В Запорожской области ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой, но контролируемой. Российские войска отбили как минимум шесть атак ВСУ. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В целом ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся хотя и напряжённой, но контролируемой. Украинские войска предприняли попытку как минимум шести атак небольшими группами в районе Времевского выступа. Все атаки были отбиты и погашены", — рассказал Рогов РИА "Новости".

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Он добавил, что российские военнослужащие уничтожили как минимум 50 боевиков и около десятка единиц военной техники, включая танки и бронемашины.

Рогов указал, что ВСУ рассматривают для ударов Херсон и Запорожскую АЭС. Он уточнил, что готовятся удары в направлении Васильевки и Токмака с достижением Бердянска, но пока они не являются "основным направлением для боевиков Зеленского".

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы России отражают все попытки украинских военных пробить линию обороны в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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