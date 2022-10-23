Упавший в Иркутске военный самолёт Су-30 выполнял испытание без боекомплекта

Упавший в Иркутской области военный самолёт Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. Об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации. Как уточнили в ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", крушение истребителя произошло во время приёмо-сдаточного полёта.

"Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приёмо-сдаточного полёта потерпел крушение самолёт Су-30СМ. Самолёт упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска", — сказано в телеграм-канале компании.

Расследовать инцидент будет комиссия, в состав которой войдут специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Степень ущерба на земле на данный момент устанавливается. В ОАК подчеркнули, что находятся на связи с чрезвычайными службами.