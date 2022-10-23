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23 октября, 11:55

Упавший в Иркутске военный самолёт Су-30 выполнял испытание без боекомплекта

Упавший в Иркутской области военный самолёт Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. Об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации. Как уточнили в ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", крушение истребителя произошло во время приёмо-сдаточного полёта.

"Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приёмо-сдаточного полёта потерпел крушение самолёт Су-30СМ. Самолёт упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска", — сказано в телеграм-канале компании.

Расследовать инцидент будет комиссия, в состав которой войдут специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов. Степень ущерба на земле на данный момент устанавливается. В ОАК подчеркнули, что находятся на связи с чрезвычайными службами.

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Ранее Лайф писал, что СК возбудил дело по факту крушения самолёта Су-30 в Иркутске. Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.

Напомним, что сегодня в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота.

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Telegram / Игорь Кобзев

Никита Осипов

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