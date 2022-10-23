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23 октября, 11:42

СК возбудил дело по факту крушения самолёта Су-30 в Иркутске

По факту падения самолёта Су-30 в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Воздушное судно принадлежало авиапредприятию и выполняло испытание без боекомплекта. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", — указали в СК РФ.

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На место ЧП по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.

"Органами прокуратуры Иркутской области организована проверка по факту падения в вечернее время самолёта в Ленинском округе города Иркутска", — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два пилота.

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LIFE

Илья Суриков

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