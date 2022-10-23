СК возбудил дело по факту крушения самолёта Су-30 в Иркутске

По факту падения самолёта Су-30 в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Воздушное судно принадлежало авиапредприятию и выполняло испытание без боекомплекта. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации", — указали в СК РФ.

На место ЧП по поручению председателя Следкома Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.