В доме, на который упал самолёт Су-30 в Иркутске, в момент крушения не было людей
Пожарные Иркутска ликвидировали открытое горение в частном секторе, где упал Су-30
Пожарные службы ликвидировали открытое горение в частном секторе в Иркутске, где упал военный самолёт Су-30, возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там уточнили, что на момент инцидента в доме, на который рухнул летательный аппарат, не было людей.
Последствия крушения Су-30 в частном секторе Иркутска. Видео © Telegram / Замначальника пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Светлана Канина
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативники и сотрудники экстренных служб. Причина крушения самолёта пока устанавливается.
Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате происшествия погибли два пилота, жертв среди населения нет.
Кадр из видео Telegram / Замначальника пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Светлана Канина