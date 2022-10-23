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23 октября, 11:51

В доме, на который упал самолёт Су-30 в Иркутске, в момент крушения не было людей

Пожарные Иркутска ликвидировали открытое горение в частном секторе, где упал Су-30

Пожарные службы ликвидировали открытое горение в частном секторе в Иркутске, где упал военный самолёт Су-30, возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там уточнили, что на момент инцидента в доме, на который рухнул летательный аппарат, не было людей.

Последствия крушения Су-30 в частном секторе Иркутска. Видео © Telegram / Замначальника пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Светлана Канина

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать оперативники и сотрудники экстренных служб. Причина крушения самолёта пока устанавливается.

Лайф публикует видео момента падения Су-30 на дом в Иркутске

Лайф публикует видео момента падения Су-30 на дом в Иркутске

Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом по улице Пржевальского рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате происшествия погибли два пилота, жертв среди населения нет.

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Кадр из видео Telegram / Замначальника пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области Светлана Канина

Наталья Исакова

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