В доме, на который упал самолёт Су-30 в Иркутске, в момент крушения не было людей

Пожарные службы ликвидировали открытое горение в частном секторе в Иркутске, где упал военный самолёт Су-30, возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Там уточнили, что на момент инцидента в доме, на который рухнул летательный аппарат, не было людей.