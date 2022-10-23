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23 октября, 11:57

Шойгу обсудил с турецким коллегой возможные провокации Украины с "грязной бомбой"

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции Акаром

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Шойгу довёл до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", — сказано в записи.

Шойгу обсудил с французским коллегой возможные провокации Киева с "грязной бомбой"

Шойгу обсудил с французским коллегой возможные провокации Киева с "грязной бомбой"

Ранее издание РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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