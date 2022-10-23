В Минобороны заявили о поражении всех целей в ходе ударов по энергообъектам Украины
ВС РФ продолжают нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины
Вооружённые силы РФ продолжают нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков уточнил, что все назначенные объекты были поражены.
Напомним, накануне, 22 октября, на Украине назвали число абонентов, оставшихся без света после ударов. По словам замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, пострадали жители шести областей. В "Укрэнерго" уточнили, что по масштабу повреждения от взрывов 22 октября сравнимы с теми, что случились 10–12 октября.
Кадр из видео Минобороны России