В Минобороны заявили о поражении всех целей в ходе ударов по энергообъектам Украины

Вооружённые силы РФ продолжают нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооружённые силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", — сказал он в ходе брифинга.