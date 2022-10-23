ВСУ лишились до 40 бойцов при неудачных попытках атак на Южно-Донецком направлении

Неудачные атаки на Южно-Донецком направлении завершились для украинских войск потерей за сутки около 40 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населённых пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Огнём российской артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено также семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.