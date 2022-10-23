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23 октября, 12:12

ВСУ лишились до 40 бойцов при неудачных попытках атак на Южно-Донецком направлении

Неудачные атаки на Южно-Донецком направлении завершились для украинских войск потерей за сутки около 40 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населённых пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Огнём российской артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. В результате, по словам генерал-лейтенанта, было уничтожено также семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли около 70 бойцов в безуспешных попытках прорвать оборону РФ в ДНР. Он отметил, что украинские войска также лишились трёх боевых машин пехоты, семи бронетранспортёров и трёх пикапов.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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