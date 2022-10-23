После крушения Су-30 в Иркутске для жителей подготовили пункт временного размещения

После ЧП с крушением самолёта Су-30 в Иркутске для жителей подготовили пункт временного размещения — на случай, если кто-то обратится за помощью. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в телеграм-канале.

"Вместе с губернатором Игорем Кобзевым находимся на месте. Идёт заседание КЧС, проводим оценку ситуации. Пожарные ликвидировали открытое горение. Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь", — указал глава города.