После крушения Су-30 в Иркутске для жителей подготовили пункт временного размещения
После ЧП с крушением самолёта Су-30 в Иркутске для жителей подготовили пункт временного размещения — на случай, если кто-то обратится за помощью. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в телеграм-канале.
"Вместе с губернатором Игорем Кобзевым находимся на месте. Идёт заседание КЧС, проводим оценку ситуации. Пожарные ликвидировали открытое горение. Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь", — указал глава города.
Он также уточнил адрес пострадавшего дома — 2-й Советский переулок, 4. По словам Болотова, в здании проживает пять человек. На момент инцидента никого из них не было дома.
Ранее стало известно, что в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате происшествия погибли два пилота, жертв среди населения нет.
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