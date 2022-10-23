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23 октября, 12:21

Российские войска отразили все атаки под Херсоном, уничтожив свыше 90 бойцов ВСУ

Российские военные отразили все атаки украинских войск в Херсонской области и отбросили противника на исходные позиции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населённых пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате ВС РФ уничтожили более 90 украинских бойцов, три танка, а также восемь боевых бронированных машин.

ВСУ лишились до 40 бойцов при неудачных попытках атак на Южно-Донецком направлении

ВСУ лишились до 40 бойцов при неудачных попытках атак на Южно-Донецком направлении

Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли около 70 бойцов в безуспешных попытках прорвать оборону РФ в ДНР. Он отметил, что украинские войска также лишились трёх боевых машин пехоты, семи бронетранспортёров и трёх пикапов.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Наталья Исакова

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