Российские войска отразили все атаки под Херсоном, уничтожив свыше 90 бойцов ВСУ

Российские военные отразили все атаки украинских войск в Херсонской области и отбросили противника на исходные позиции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции наших войск в направлениях населённых пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате ВС РФ уничтожили более 90 украинских бойцов, три танка, а также восемь боевых бронированных машин.