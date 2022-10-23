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23 октября, 12:17

ВС России отразили украинские атаки на Купянском направлении

Российские военные отразили попытки ВСУ перейти в наступление на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Куземовка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков уточнил, что все атаки были отражены. Огнём артиллерии и активными действиями уничтожено более 20 военнослужащих Украины, два бронетранспортёра и один автомобиль.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские войска отбили минимум шесть атак ВСУ в Запорожской области. Ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся хотя и напряженной, но контролируемой, указал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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Артур Лапсаков

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