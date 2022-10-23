НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 12:18

Военные РФ уничтожили склады горючего в Днепропетровской и Черкасской областях

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили склады дизельного и авиационного топлива ВСУ, которые располагались в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Алексеевка в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Смела в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины", — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Купянск-Узловой и Двуречная в Харьковской области, Трифоновка в Херсонской области, Торское в Донецкой Народной Республике и города Николаева.

В Минобороны заявили о поражении всех целей в ходе ударов по энергообъектам Украины

В Минобороны заявили о поражении всех целей в ходе ударов по энергообъектам Украины

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ лишились до 40 бойцов при неудачных попытках атак на Южно-Донецком направлении. Было уничтожено также семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров