Военные РФ уничтожили склады горючего в Днепропетровской и Черкасской областях

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили склады дизельного и авиационного топлива ВСУ, которые располагались в Днепропетровской и Черкасской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Алексеевка в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Смела в Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины", — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные ликвидировали пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Купянск-Узловой и Двуречная в Харьковской области, Трифоновка в Херсонской области, Торское в Донецкой Народной Республике и города Николаева.