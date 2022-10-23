За сутки ВСУ выпустили более 30 снарядов по территории рядом с ЗАЭС
За сутки по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), артиллерия ВСУ выпустила более 30 снарядов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он назвал действия украинских войск провокацией и добавил, что огневые средства противника подавили ответным огнём артиллерийские подразделения РФ.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции", — сказал представитель ведомства.
Удары ВСУ наносили из Никополя и Червоногригоровки Днепропетровской области. В результате атак жертв и разрушений на станции нет.
Ранее Лайф сообщал о том, что Вооружённые силы Украины потеряли около 70 военных в результате неудачных попыток прорыва обороны войск РФ в ДНР.
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