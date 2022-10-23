ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 12:19

За сутки ВСУ выпустили более 30 снарядов по территории рядом с ЗАЭС

За сутки по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), артиллерия ВСУ выпустила более 30 снарядов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он назвал действия украинских войск провокацией и добавил, что огневые средства противника подавили ответным огнём артиллерийские подразделения РФ.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции", — сказал представитель ведомства.

ВСУ терпят поражение в попытках пробить линию обороны в Херсонской области
ВСУ терпят поражение в попытках пробить линию обороны в Херсонской области

Удары ВСУ наносили из Никополя и Червоногригоровки Днепропетровской области. В результате атак жертв и разрушений на станции нет.

Ранее Лайф сообщал о том, что Вооружённые силы Украины потеряли около 70 военных в результате неудачных попыток прорыва обороны войск РФ в ДНР.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Илья Суриков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar