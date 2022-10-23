Российские войска поразили 67 артиллерийских подразделений ВСУ
Вооружённые силы России поразили 67 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 167 районах. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражён пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Новотаврическое в Запорожской области, <...> а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах", — сказал он.
Вместе с тем российские войска уничтожили подразделения ВСУ в районах таких населённых пунктов, как Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга в Херсонской области, Ямполь, Новоукраинка, Кировск в Донецкой Народной Республике и Изюмское в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ выпустили более 30 снарядов по территории рядом с ЗАЭС. При этом Конашенков назвал действия украинских войск провокацией и добавил, что огневые средства противника подавили ответным огнём артиллерийские подразделения РФ.
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