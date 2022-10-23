Новый премьер Италии уже успела разозлить народ поддержкой Зеленского
Пользователи Сети осудили заявление нового премьера Италии Мелони в поддержку Зеленского
Итальянцы разозлились на нового премьера Италии Джорджу Мелони после её ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке Киева. Комментаторы поделились негодованием прямо под постом главы правительства в "Твиттере".
Накануне Зеленский поздравил Мелони с новой должностью и пожелал правительству Италии "успешно ответить на все вызовы сегодняшнего дня". Вместе с тем украинский президент выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество стран "для обеспечения мира и процветания".
"Италия была и всегда будет на стороне мужественного народа Украины, который борется за свою свободу и за законный мир. Вы не одиноки!" — ответила Мелони на пост Зеленского.
Возможно, украинскому президенту такой ответ пришёлся по душе, но вот пользователи сильно разгневались на нового премьера. Итальянцы подчеркнули, что не поддерживают Киев. Кто-то даже призвал Мелони сохранить достоинство и говорить от своего имени, а не от лица всей страны.
"Дорогая премьер-министр, прошу, не обижайтесь… Но 70% итальянцев придерживаются другого мнения. Поэтому за вычетом ваших обязательств перед США знайте, что Италия не с вами в этой теме", — написал один из пользователей.
О том, что Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии, сообщили 21 октября. Вместе с тем она сформировала состав нового кабинета министров. Накануне Мелони была приведена к присяге.
Getty Images / Antonio Masiello