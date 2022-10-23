Москвичам пообещали аномальное тепло до конца осени

Несмотря на наступление ноября, погода будет радовать жителей Московского региона теплом. По словам главного специалиста метеобюро столицы Татьяны Поздняковой, температура воздуха в грядущем месяце будет выше климатической нормы.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" специалист напомнила, что обычно уже в первых числах последнего осеннего месяца среднесуточная температура опускается ниже нуля. Однако, согласно прогнозам синоптиков, в грядущем ноябре максимальная дневная температура в Москве составит плюс три-четыре градуса, а минимальная ночная опустится всего до минус четырёх.

При этом ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что среднесуточная температура будет постепенно снижаться, в связи с чем к третьей декаде ноября может сформироваться снежный покров высотой не более пяти сантиметров.