НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 13:13

Москвичам пообещали аномальное тепло до конца осени

Синоптик Позднякова: Столичный регион в ноябре ожидает температура выше нормы

Несмотря на наступление ноября, погода будет радовать жителей Московского региона теплом. По словам главного специалиста метеобюро столицы Татьяны Поздняковой, температура воздуха в грядущем месяце будет выше климатической нормы.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" специалист напомнила, что обычно уже в первых числах последнего осеннего месяца среднесуточная температура опускается ниже нуля. Однако, согласно прогнозам синоптиков, в грядущем ноябре максимальная дневная температура в Москве составит плюс три-четыре градуса, а минимальная ночная опустится всего до минус четырёх.

При этом ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что среднесуточная температура будет постепенно снижаться, в связи с чем к третьей декаде ноября может сформироваться снежный покров высотой не более пяти сантиметров.

"Жизнь гораздо дороже": Водителям напомнили главнейшее правило при смене резины

"Жизнь гораздо дороже": Водителям напомнили главнейшее правило при смене резины

Ранее же Лайф рассказывал, что первый снег выпал в Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза. Сам волшебник уже начал подготовку к новогодним праздникам.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров