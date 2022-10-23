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23 октября, 13:07

Один человек погиб при срабатывании взрывного устройства в Херсоне

Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате диверсии ВСУ в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в телеграм-канале.

  • Столб, к которому было привязано самодельное взрывное устройство в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон
    Столб, к которому было привязано самодельное взрывное устройство в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон
  • Столб, к которому было привязано самодельное взрывное устройство в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон
    Столб, к которому было привязано самодельное взрывное устройство в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон
  • Жертва теракта в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон
    Жертва теракта в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон

Столб, к которому было привязано самодельное взрывное устройство в Херсоне. Фото © Telegram / Офигенный Херсон

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"Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения", — говорится в сообщении.

Пострадавшим медики скорой уже оказали всю необходимую экстренную помощь. Их доставили в одну из больниц Херсонской области. Теперь ранеными занимаются врачи. Как сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости", сработало привязанное к столбу самодельное взрывное устройство.

Три человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне

Три человека погибли в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне

А накануне ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города.

Обложка ©

Telegram / Офигенный Херсон

Светлана Оперук

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