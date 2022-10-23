Один человек погиб при срабатывании взрывного устройства в Херсоне

Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате диверсии ВСУ в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в телеграм-канале.







"Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения", — говорится в сообщении.