Один человек погиб при срабатывании взрывного устройства в Херсоне
Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате диверсии ВСУ в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в телеграм-канале.
"Сегодня, 23 октября 2022 года, украинские националисты совершили теракт на одной из улиц Херсона. В результате, к несчастью, один человек погиб, трое получили ранения", — говорится в сообщении.
Пострадавшим медики скорой уже оказали всю необходимую экстренную помощь. Их доставили в одну из больниц Херсонской области. Теперь ранеными занимаются врачи. Как сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА "Новости", сработало привязанное к столбу самодельное взрывное устройство.
А накануне ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города.
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